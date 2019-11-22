о важности световозвращателей



Сотрудники полиции совместно с воспитателями в детском саду № 12 города Конаково провели занятие по Правилам дорожного движения. На открытом занятии воспитанники старшей группы показали хорошие знания о сигналах светофора и то, что дорогу нужно переходить по пешеходному переходу.

С каждым занятием дошкольники усваивают новый материал. И это мероприятие не стало исключением.

Посмотрев презентацию и обучающий мультфильм, участники узнали интересные факты о световозвращателях, а также то, что многие гениальные изобретения в науке и технике сделаны только благодаря наблюдению за природой и живым миром планеты. На примере световозвращателей дошкольники узнали, что они разработаны учеными на основе изучения особенностей зрения кошек и сов. А также что одним из первых световозвращателей была береза, так как её кора очень хорошо отражает свет, поэтому их стали сажать вдоль дорог.

Практическая часть занятия состояла из мастер-класса, дети под руководством воспитателей и полицейских изготовили свои «светлячки» - сказочного персонажа Чебурашку.

В завершение занятия автоинспектор вручила юным пешеходам световозвращающие наклейки и попросила детей применять полученные знания на практике, не нарушать Правила дорожного движения и быть внимательными.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области.