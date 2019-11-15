56 дворовых территорий благоустроено в Тверской области в 2019 году по национальному проекту «Жильё и городская среда»

В 2019 году в Тверской области отремонтировано 56 дворовых территорий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Тему обсудили 28 ноября на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Работы проведены в 24 муниципалитетах. Общий объём финансирования по данному направлению составил 76,7 млн рублей. Финансовое участие в проведении дополнительных работ по благоустройству дворов приняли жители территорий. Также силами граждан проведены субботники.

Общий бюджет регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на этот год — порядка 550 млн рублей, в том числе 411 млн рублей из областного бюджета. Кроме дворов, в проект в 2019 году входит благоустройство 93 общественных пространств.

Основной темой заседания Правительства 28 ноября стала реализация в регионе Программы дорожных работ в 2019-м году, а также планы в дорожной отрасли на 2020-2022 годы.

Накануне, 27 ноября, Игорь Руденя принял участие в совещании, которое в Ленинградской области в рамках открытия скоростной дороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» провёл Президент РФ Владимир Путин.

«В Тверской области приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети является основной задачей в части развития инфраструктуры. В 2019 году началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который открыл новые возможности для нашего региона. В текущем году плановый объём ремонта дорог регионального и местного значения увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2018-м. Отремонтировано более 555 км дорог», — отметил Игорь Руденя.

В том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 4 участка дорог регионального значения «Торжок – Осташков», «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна», «Осташков – Селижарово – Ржев», «Красномайский – Фирово», а также 27 объектов в Твери.

Общий объём дорожного фонда региона в 2019 году составил более 10,9 млрд рублей. Из них почти 2,8 млрд рублей было направлено в качестве поддержки муниципалитетам на проведение дорожных работ.

Также впервые в этом году были предоставлены субсидии муниципальным образованиям на повышение безопасности дорожного движения. Установлено 319 светофоров, более 2160 дорожных знаков, 9,6 тыс. погонных метра пешеходных ограждений, 2,2 тыс. погонных метра барьерных ограждений, 6,7 тыс. погонных метров линий освещения. Оборудовано 243 искусственных неровности, 1,9 тыс. погонных метра разметки.

Задачи на ближайшие три года — расширение мер по обеспечению безопасности дорожного движения, увеличение объёмов капитального ремонта, тщательный контроль качества дорожных работ в соответствии с региональными стандартами.

Особое внимание Игорь Руденя обратил на необходимость чёткого соблюдения планов-графиков работ и качественную подготовку проектной документации.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года на территории Верхневолжья будет отремонтировано более 1200 км региональных дорог, свыше 260 км в Твери. На эти цели из федерального бюджета планируется привлечь порядка 18 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области