В Тверской области в преддверии профессионального праздника наградили лучших клубных работников

28 ноября в областном ДК «Пролетарка» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню клубного работника Тверской области, который будет отмечаться 30 ноября. Приветствие участникам направил Губернатор Игорь Руденя.

«Талантливые организаторы, активные и неравнодушные люди, вы сохраняете и приумножаете уникальное культурное наследие Верхневолжья.

Каждый год вы реализуете яркие, интересные культурно-просветительские проекты и мероприятия, расширяете кругозор жителей региона. Даете людям возможность творческой самореализации, ведете работу по воспитанию молодого поколения», – отмечено в приветствии от Игоря Рудени.

На торжественном мероприятии вручены федеральные и региональные награды лучшим клубным работникам Тверской области.

Благодарность Министра культуры РФ объявлена художественному руководителю Максатихинского районного дома культуры Михаилу Милосердову.

Почетной грамотой Губернатора Тверской области награждены заведующий информационно-методическим отделом Районного центра культуры и досуга из Лихославля Фаина Чуклина, художественный руководитель Мишневского сельского ДК Удомельского городского округа

Менсол Шакуров. Благодарности Губернатора удостоены сотрудники районных центров и домов культуры из Осташковского городского округа, Калязинского, Пеновского и Фировского районов.

Также вручены областные премии лучшим клубным работникам, в том числе сельских территорий, сотрудникам киноорганизаций и лучшим сельским культурно-досуговым учреждениям.

В Тверской области благодаря участию в национальном проекте «Культура» ведется масштабная работа по укреплению материально-технической базы организаций культуры, развитию творческих объединений.

С 2020 по 2022 годы предусмотрен капитальный ремонт муниципальных учреждений. Кроме того, запланирована реконструкция Театра кукол в областной столице, Драматического театра в Вышнем Волочке.

В 2019 году по национальному проекту отремонтировано 4 сельских дома культуры: в посёлке Зеленогорский Вышневолоцкого городского округа, деревне Райково Максатихинского района, поселке Кушалино Рамешковского района, деревне Малое Василево Кимрского района. На приведение в порядок учреждений было направлено порядка 17 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов.

Также по национальному проекту продолжится обновление музыкальных инструментов и оборудования в детских школах искусств, развитие муниципальных библиотек, виртуальных концертных залов.

Пресс-служба Правительства Тверской области