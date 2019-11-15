В Тверской области в преддверии профессионального праздника наградили лучших клубных работников

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28 ноября в областном ДК «Пролетарка» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню клубного работника Тверской области, который будет отмечаться 30 ноября. Приветствие участникам направил Губернатор Игорь Руденя.
«Талантливые организаторы, активные и неравнодушные люди, вы сохраняете и приумножаете уникальное культурное наследие Верхневолжья.
Каждый год вы реализуете яркие, интересные культурно-просветительские проекты и мероприятия, расширяете кругозор жителей региона. Даете людям возможность творческой самореализации, ведете работу по воспитанию молодого поколения», – отмечено в приветствии от Игоря Рудени.
На торжественном мероприятии вручены федеральные и региональные награды лучшим клубным работникам Тверской области.
Благодарность Министра культуры РФ объявлена художественному руководителю Максатихинского районного дома культуры Михаилу Милосердову.
Почетной грамотой Губернатора Тверской области награждены заведующий информационно-методическим отделом Районного центра культуры и досуга из Лихославля Фаина Чуклина, художественный руководитель Мишневского сельского ДК Удомельского городского округа
Менсол Шакуров. Благодарности Губернатора удостоены сотрудники районных центров и домов культуры из Осташковского городского округа, Калязинского, Пеновского и Фировского районов.
Также вручены областные премии лучшим клубным работникам, в том числе сельских территорий, сотрудникам киноорганизаций и лучшим сельским культурно-досуговым учреждениям.
В Тверской области благодаря участию в национальном проекте «Культура» ведется масштабная работа по укреплению материально-технической базы организаций культуры, развитию творческих объединений.
С 2020 по 2022 годы предусмотрен капитальный ремонт муниципальных учреждений. Кроме того, запланирована реконструкция Театра кукол в областной столице, Драматического театра в Вышнем Волочке.
В 2019 году по национальному проекту отремонтировано 4 сельских дома культуры: в посёлке Зеленогорский Вышневолоцкого городского округа, деревне Райково Максатихинского района, поселке Кушалино Рамешковского района, деревне Малое Василево Кимрского района. На приведение в порядок учреждений было направлено порядка 17 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов.
Также по национальному проекту продолжится обновление музыкальных инструментов и оборудования в детских школах искусств, развитие муниципальных библиотек, виртуальных концертных залов.
Пресс-служба Правительства Тверской области