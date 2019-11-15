Завершается сборка верхней части скульптуры Ржевского мемориала Советскому солдату, который возводится в Тверской области

На площадке строительства Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области завершается сборка одного из ярусов монумента – верхней части памятника. Открытие Ржевского мемориала станет одним из ключевых мероприятий празднования в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня активно ведется работа по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, событиях тех лет, в том числе боях под Ржевом. Ежегодно в Тверской области проходит Вахта Памяти, мы восстанавливаем имена бойцов, которые участвовали в сражениях на Ржевской земле. Люди, которые отдали свои жизни – герои. Их роль неоценима в истории Великой Отечественной войны. Подтверждение тому – Ржевский мемориал Советскому солдату, который строится в Тверской области», – сказал Губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания областного Правительства 28 ноября.

25-метровую бронзовую скульптуру весом более 80 тонн устанавливают на 10-метровом восьмигранном холме возле деревни Хорошево. На площадке смонтирован силовой несущий каркас памятника, он полностью готов к монтажу бронзовых элементов.

Скульптура солдата сначала была вылеплена из глины, формована и разделена на 600 частей, которые отливаются по отдельности и затем собираются воедино. Первым на площадку был доставлен бронзовый пояс солдата.

Для поэтапного монтажа скульптура разделена на три части. Нижняя включает элементы журавлей и шинели, вторая часть – низ шинели. Третий, верхний, ярус – детали от пояса до головы. В настоящее время завершается сборка этой части памятника. После закрепления деталей на всех ярусах начнется их монтаж. К марту 2020 года планируется полностью собрать скульптуру.

На площадке завершена отливка бетонных стен в основании кургана. На них закрепят листы кортеновской стали, на которые нанесут имена красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы. В полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которое взяла на себя Тверская область.

Проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Возведение монумента ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru. C 26 ноября Музей Победы начал передавать всю выручку от продажи входных билетов на строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.

Пресс-служба Правительства Тверской области