Эксперт: «Правительством Тверской области уделяется серьезное внимание вопросам безопасности дорожного движения»

Начальник отдела Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Леонид Ребриков 28 ноября в качестве эксперта принял участие в заседании Правительства Тверской области, на котором обсуждался вопрос о реализации программы дорожных работ в регионе в 2019 году.

«Мы отмечаем, что Правительством Тверской области уделяется серьезное внимание вопросам безопасности дорожного движения. В текущем году выполнен значительный объем дорожных работ и отдельных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения», – отметил Леонид Ребриков.

Эксперт также подчеркнул, что задачи национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по снижению смертности в 3,5 раза к 2024 году требуют еще больших усилий.

«Помимо приведения в нормативное состояние дороги как инженерного сооружения относительно ровности покрытия и других элементов, на безопасность движения надо воздействовать точечными мероприятиями, направленными на безопасность движения пешеходов, создание безопасных движений для совершения маневра обгона транспортных средств, на безопасное движение в темное время суток. Скоростной режим должен регулироваться, в том числе, инженерными методами – созданием искусственных неровностей, совмещенных с пешеходными переходами. Это мероприятие дает мгновенный эффект снижения аварийности и трагических случаев на дорогах», – сказал Леонид Ребриков.

Вопрос о реализации в Тверской области программы дорожных работ в 2019-м году и задачах дорожной отрасли на 2020-2022 годы обсуждался 28 ноября на заседании Правительства Тверской области. Накануне, 27 ноября, Игорь Руденя принял участие в совещании, которое в рамках открытия скоростной дороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» провёл Президент РФ Владимир Путин. Успешная реализация масштабного проекта по строительству трассы М-11, которая проходит по Тверской области, – это яркий пример последовательной модернизации дорожной отрасли, считает Игорь Руденя.

«В Тверской области приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети является основной задачей в части развития инфраструктуры. В 2019 году началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который открыл новые возможности для нашего региона. В текущем году плановый объём ремонта дорог регионального и местного значения увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2018-м. Отремонтировано более 555 км дорог», – отметил Игорь Руденя.

В том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 4 участка дорог регионального значения «Торжок – Осташков», «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна», «Осташков – Селижарово – Ржев», «Красномайский – Фирово», а также 27 объектов в Твери.

Общий объём дорожного фонда региона в 2019 году составил более 10,9 млрд рублей. Из них почти 2,8 млрд рублей было направлено в качестве поддержки муниципалитетам на проведение дорожных работ.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года на территории Верхневолжья будет отремонтировано более 1200 км региональных дорог, свыше 260 км в Твери. На эти цели из федерального бюджета планируется привлечь порядка 18 млрд рублей.