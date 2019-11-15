В районы Тверской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» поступили мобильные комплексы

В Тверской области в рамках реализации региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» для Торжокской и Кимрской ЦРБ приобретены мобильные лечебно-профилактические комплексы. Они будут использоваться для оказания выездной первичной медико-санитарной помощи, в том числе для проведения диспансеризации и профосмотров, жителям малонаселенных пунктов Верхневолжья.

Усилить работу по проведению диспансеризации граждан – задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей. По мнению главы региона, профилактика, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний – одно из ключевых направлений работы по улучшению здоровья жителей Тверской области, а значит и демографической ситуации. В настоящее время на территории Тверской области насчитывается более тысячи населенных пунктов, где проживает до 100 человек.

Мобильный комплекс «Диагностика» – это так называемый фельдшерский кабинет на колесах. Он создан на базе Газель-NEXT, оснащен системами кондиционирования, отопления, электроосвещения, мебелью, а также необходимым медицинским оборудованием, в том числе портативным УЗИ-сканером, электрокардиографом и бактерицидным ультрафиолетовым облучателем.

Выезды мобильных лечебно-профилактических комплексов начнутся в начале 2020 года в малонаселенные пункты Кимрского и Торжокского районов.

В Тверской области реализуются 7 региональных составляющих национального проекта «Здравоохранение»: развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, развитие экспорта медицинских услуг, цифровизация регионального здравоохранения. В 2019 год общий объем финансирования национального проекта составляет 1,4 млрд рублей.

Важным шагом к достижению одной из ключевых целей национального проекта «Здравоохранение» – совершенствование медицинской помощи детям в Тверской области станет открытие детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери. Объект готовят к вводу в эксплуатацию. Поликлиника будет работать в две смены по 200 посещений каждая. Увеличится количество специалистов, значительно расширится перечень медицинских услуг.

В областной столице также будет построена новая Детская областная больница, рассчитанная на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. В создании проекта ДОКБ принимали участие лучшие проектировщики России, проведены консультации с образцовыми московскими детскими больницами. Конфигурация будущего учреждения обсуждалась совместно с врачами детской областной больницы для обеспечения удобной логистики внутри здания.

Повышение качества специализированной медицинской помощи – важное направление развития здравоохранения региона. Для решения этой задачи в муниципалитетах Тверской области планируется открыть ряд профильных учреждений.

Так, предполагается, что филиалы перинатального центра им. Е.М. Бакинуной для повышения качества медицинских услуг для будущих мам и новорожденных, появятся сначала в Ржеве, Вышнем Волочке, Нелидово, затем – в Кимрах, Бежецке и Конаково.

В 2020 году планируется создание второго регионального сосудистого центра в городе Ржеве. Такие филиалы до 2024 года будут открыты и в других крупных городах Верхневолжья – Кимрах, Вышнем Волочке, Конаково. Также в планах до 2024 года – открытие на базе межрайонных больниц центров онкологического профиля.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в областном бюджете на 2020-2022 предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранение региона – создание современной инфраструктуры, проведение ремонтов и закупку высокотехнологичного оборудования, внедрение системы «Бережливая поликлиника», приобретение машин скорой медицинской помощи - по 16 единиц ежегодно.

Пресс-служба Правительства Тверской области