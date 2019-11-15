На заседании Правительства Тверской области обсудят реализацию программы дорожных работ

28 ноября Губернатор Игорь Руденя проведет заседание Правительства Тверской области. Будет рассмотрена реализация Программ ремонта региональных и местных дорог в тверском регионе в 2019 году, а также ключевые направления дорожных работ на ближайшие три года.

Приведение в нормативное состояние дорог — один из приоритетов в развитии Тверской области. По мнению Губернатора Игоря Рудени, модернизация сети автодорог, повышение транспортной доступности напрямую влияет на рост экономики и реализацию потенциала всех территорий Верхневолжья.

В 2019 году в Тверской области, наряду с другими субъектами Российской Федерации, началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это один из национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В Тверской области в проект вошли трассы Осташков - Селижарово - Ржев, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Красномайский - Фирово и Торжок – Осташков – общей протяжённостью 104 км. Кроме того, 35 км улично-дорожной сети отремонтировано в Твери.

Всего в 2019-м в Тверской области в план дорожных работ включено около 550 км региональных и местных дорог. Объем дорожного фонда региона составил более 10,9 млрд рублей.

Также на заседании рассмотрят вопросы, связанные с внедрением в Тверском области новой модели пассажирских перевозок, отдыхом детей во время каникул и другие темы.

Пресс-служба Правительства Тверской области