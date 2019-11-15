В Тверской области при региональной поддержке реализуется социальный проект «В душе сохраняется свет»

28 ноября в Тверской научной библиотеке им. А.М. Горького пройдёт командный региональный реабилитационный интеллектуальный конкурс «12 стульев» среди пенсионеров и инвалидов разных категорий. Мероприятие – часть социального проекта «В душе сохраняется свет». На его реализацию в 2019 году Тверской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» была предоставлена субсидия из областного бюджета.

Итоги конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО были подведены в регионе в сентябре текущего года. 1,4 млн рублей распределены между 4 организациями. Также субсидия предоставлена Тверской областной общественной организации инвалидов больных сахарным диабетом и их семей «Диа», Тверскому объединенному региональному союзу специалистов оздоровительных практик «Академия здоровья», тверскому хоспису «Анастасия».

В регионе уделяется особое внимание поддержке некоммерческих организаций, реализующих проекты социальной и патриотической направленности. По мнению Губернатора Игоря Рудени, перечень получателей грантов должен быть расширен.

«Необходимо сформировать механизм оценки эффективности распределения этих средств. Также по итогам реализации проектов мы будем смотреть, что было сделано на выделенный грант. У нас в Тверской области очень активные советы ветеранов. Они также должны быть максимально вовлечены в зону нашего внимания. Важно, чтобы и эти организации имели доступ к этой программе, получению грантов для своей деятельности», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В конкурсе «12 стульев» примут участие 12 команд от общественных организаций инвалидов и пенсионеров Тверской области. Мероприятие направленно на развитие творческого потенциала и формирование активной жизненной позиции у этой категории граждан, совершенствование работы в сфере социокультурной реабилитации.

Пресс-служба Правительства Тверской области