В декабре мобильные бригады врачей из Твери будут работать в четырех муниципалитетах Верхневолжья

В Тверской области сформирован график выездов мобильных бригад врачей на декабрь 2019 года. Медики из Твери посетят Бологовский и Кимрский районы, а также Кашинский и Нелидовский городские округа.

Специализированную медицинскую помощь взрослому населению будут оказывать кардиолог, уролог, онколог, эндокринолог, оториноларинголог и невролог. Выезды медицинских бригад сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах.

Задачу расширить работу мобильных врачебных бригад поставил перед Министерством здравоохранения Тверской области Губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, это позволит значительно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

Ближайший выезд запланирован на 5 декабря в Кашинскую ЦРБ. 10 декабря мобильная бригада врачей будет работать в Нелидово, 12 декабря – в Бологое, 17 декабря – в Кимрах.

В состав мобильных групп входят специалисты областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, больниц города Твери и ряда ЦРБ.

Пресс-служба Правительства Тверской области