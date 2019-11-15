В декабре мобильные бригады врачей из Твери будут работать в четырех муниципалитетах Верхневолжья

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В Тверской области сформирован график выездов мобильных бригад врачей на декабрь 2019 года. Медики из Твери посетят Бологовский и Кимрский районы, а также Кашинский и Нелидовский городские округа.
Специализированную медицинскую помощь взрослому населению будут оказывать кардиолог, уролог, онколог, эндокринолог, оториноларинголог и невролог. Выезды медицинских бригад сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах.
Задачу расширить работу мобильных врачебных бригад поставил перед Министерством здравоохранения Тверской области Губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, это позволит значительно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.
Ближайший выезд запланирован на 5 декабря в Кашинскую ЦРБ. 10 декабря мобильная бригада врачей будет работать в Нелидово, 12 декабря – в Бологое, 17 декабря – в Кимрах.
В состав мобильных групп входят специалисты областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, больниц города Твери и ряда ЦРБ.
Пресс-служба Правительства Тверской области