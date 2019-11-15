В Тверской области идёт подготовка к открытию Центра опережающей профессиональной подготовки «Молодые профессионалы»

На базе Тверского политехнического колледжа будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки «Молодые профессионалы». Работа ведётся в рамках национального проекта «Образование». Закупку современного оборудования для Центра обсудили 26 ноября на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Национальный проект «Образование» предусматривает комплекс мер по повышению конкурентоспособности профессионального образования. В Тверской области должна быть создана единая система профориентации, обучения, прохождения практики, обеспечения рабочими местами и закрепления кадров», – считает Игорь Руденя.

В Центре «Молодые профессионалы» будет доступен комплект VR/AR, фотограмметрическая система, электронный флипчарт, 3D-демонстрационное и другое оборудование. На эти цели планируется направить порядка 8,1 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

В настоящее время в ходе модернизации системы профобразования в Тверской области идёт создание производственно-образовательных кластеров. Они станут площадкой взаимодействия органов государственной власти, колледжей, вузов и предприятий. Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

Всего предусмотрено 10 кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

В частности, в рамках этого проекта в ноябре текущего года было заключено соглашение о взаимодействии при подготовке специалистов сферы информационных технологий между региональным Министерством экономического развития, Тверским колледжем им. А.Н. Коняева и научно-производственным объединением «РусБИТех».