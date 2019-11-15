8100 школьников Тверской области планируется перевести на односменный режим обучения до 2024 года

Представители Правительства Тверской области приняли участие во всероссийском селекторном совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провела заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Обсуждался ход реализации в регионах национального проекта «Образование».

«В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что содержание образования должно соответствовать приоритетам развития нашей страны. Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Первое направление – это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В текущем году в рамках нацпроекта реализуются региональные составляющие: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы».

По проекту «Современная школа» в Тверской области планируется до 2024 года перевести на односменный режим обучения 8100 школьников. Дополнительные места будут открыты за счёт капитального ремонта и строительства новых учреждений - в Твери, Торжокском, Калязинском, Конаковском и Бежецком районах.

В областном центре завершается строительство школы на 1224 места в микрорайоне «Брусилово». В настоящее время полностью возведено здание, школа подключена к системе теплоснабжения. Сделан спортивный блок, в высокой степени готовности – внешние и внутренние инженерные сети. Завершаются работы по укладке газонного ковра и посадке деревьев и кустарников, обустройству ограждения территории, отделочные работы в бассейне и других помещениях. Для ускорения сдачи объекта работы ведутся в дневное и ночное время.

2 сентября 2019 года в Твери начала работу школа на 560 ученических и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность» в Твери.

Также в рамках проекта «Современная школа» проводятся мероприятия, направленные на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В том числе, создание условий в образовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным программам, совершенствование материально-технической базы школьных мастерских, кабинетов.

По проекту «Успех каждого ребёнка» в текущем году отремонтировано 3 спортивных зала, создано 2 школьных спортивных клуба, 4 открытых плоскостных сооружения.

Кроме того, в текущем году в Верхневолжье в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» создан Центр цифрового образования детей «IT-куб». На эти цели было направлено 12,4 млн рублей.

«IT-куб» включает семь основных направлений: «Программирование на Python» и «Программирование на Java», «Мобильная разработка», «VR/AR», «Системное администрирование», «Базовые навыки программирования», «Цифровая гигиена и работа с большими данными».

Уникальная атмосфера технического творчества даёт возможность детям от 8 до 17 лет не просто изучать информационные технологии, а самостоятельно создавать программные проекты.

Также в регионе в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» создается Центр опережающей профессиональной подготовки. Главные задачи – модернизация профобразования через внедрение адаптивных, практико-ориентированных программ во всех профессиональных образовательных организациях к 2024 году, вовлечение работодателей в процессы трудоустройства. Проектом также предусмотрено внедрение цифровых технологий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, профориентация, выявление лучших студентов, закрепление учебных заведений профобразования за региональными отраслевыми Министерствами.

Тверская область приняла активное участие в конкурсных отборах на получение субсидий из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование» на 2020-2022 годы. В результате из федерального бюджета дополнительно привлечено около 2,2 млрд рублей. В ближайшие три года средства направят на строительство новой школы в Твери, создание еще одного «Кванториума» и 4 IT-кубов, создание регионального центра поддержки талантливой молодежи и ряд других мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области