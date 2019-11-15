Средства от продажи входных билетов в Музей Победы направят на строительство Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области

C 26 ноября Музей Победы начинает передавать все средства от продажи входных билетов на строительство Ржевского мемориала Советскому солдату. Масштабный монумент в Тверской области откроют в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

Проект по строительству Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы.

«Создание мемориала является значимым событием. Это память о людях, которые отдали жизни за сегодняшние мирные дни. Уверен, что мемориал станет любимым местом не только для жителей Тверской области, но и других регионов и стран», – отметил Губернатор Игорь Руденя во время инспекционной поездки на объект 14 ноября 2019 года.

25-метровую скульптуру установят на 10-метровом восьмигранном холме. Завершены работы по отливке бетонных стен в основании кургана. На них закрепят листы кортеновской стали, на которые нанесут 17660 имён красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы.

На площадке смонтирован силовой несущий каркас памятника, он полностью готов к монтажу бронзовых элементов. На место уже завозят детали центральной фигуры монумента. Первым доставлен бронзовый пояс солдата.

В полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которое взяла на себя Тверская область. Осуществляется поставка элементов электроосвещения, укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек и другие работы.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Возведение монумента ведется на спонсорские средства и пожертвования, сбор организован на сайте dar.histrf.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области