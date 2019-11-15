Губернатор Игорь Руденя накануне открытия М-11 принял участие в осмотре участка трассы на территории Тверской области

26 ноября Губернатор Игорь Руденя принял участие в осмотре участка автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург», проходящего по территории Тверской области. Поездку по М-11 проводят помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

В настоящее время ГК «Автодор» завершает подготовку к запуску движения на участке М-11 от Санкт-Петербургского южного полукольца до Кольцевой автодороги в Петербурге. С открытием 8-го этапа трасса будет полностью введена в эксплуатацию.

«Открытие трассы М-11 – это новый этап в развитии нашего региона, в том числе экономики и логистики. Мы находимся между двух столиц, и наличие современной автомобильной дороги имеет для нас очень большое значение. М-11 позволяет на качественно новый уровень вывести развитие туризма, региональной инфраструктуры. Сегодня движение по территории региона осуществляется без пробок. При этом хочу отметить высокое качество покрытия трассы и обеспечения безопасности на дороге», – сказал Игорь Руденя при общении с журналистами.

В ходе поездки участники мероприятия осмотрели многофункциональную зону отдыха с АЗК «Роснефть» в Торжокском районе, которая построена в рамках соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области и компании «Роснефть».

Многофункциональный придорожный объект дает возможность путешественникам заправить автомобиль топливом, отдохнуть, приобрести продукцию тверских производителей.

Как отметил Игорь Руденя, в Тверской области также планируется развивать проект по строительству придорожных гостиниц и сервисов с участием малого и среднего бизнеса.

М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – первая в постсоветской истории автодорога, построенная с нуля и объединяющая крупнейшие агломерации. Это самый масштабный федеральный инвестиционный дорожный проект в современной России.

Трасса проходит по территории шести субъектов Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая протяженность дороги – 669 километров, объем вложений в ее строительство – 550 млрд рублей.

3 июля 2019 года состоялось торжественное открытие нового участка скоростной трассы М-11. Запущено движение по участку протяжённостью 53 км, с 97 по 149 км. Этот отрезок, от Клина до Твери, проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го км и соединяется с федеральной трассой М-10 на 143-м км. В итоге для сквозного проезда открыт весь путь от Московской кольцевой автодороги до Твери. 135 км скоростной дороги можно преодолеть чуть более чем за час.

Протяженность автомагистрали М-11 по Тверской области – порядка 300 км. Трасса проходит параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» в обход всех населенных пунктов.

Первый участок в объезд Вышнего Волочка был открыт в ноябре 2014 года раньше запланированного срока. Это позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из наиболее сложных участков магистрали М-10.

В 2017 году был введён в эксплуатацию этап от Твери до Вышнего Волочка в обход Торжка, в 2018-м – в обход города Бологое. Кроме того, запланирован к строительству третий этап – северный обход Твери. Также планируется сформировать развязку в районе Вышнего Волочка и создать региональную хорду между трассами М-11, М-10 и М-9. Таким образом, транспортный поток в сторону Селигера, Осташкова, Пено и Андреаполя будет обеспечен более коротким и качественным маршрутом.

Пресс-служба Правительства Тверской области