На международный турнир по кикбоксингу в Тверь приедут сильнейшие спортсмены России и Европы

6 декабря 2019 года в Твери на площадке дворца спорта «Юбилейный» пройдет масштабное спортивное мероприятие – международный турнир «K1-MAXIMUM». В профессиональных боях примут участие сильнейшие бойцы России и Европы. Верхневолжье на ринге представят известные тверские спортсмены – Юрий Заатов, Александр Малафеев, Кирилл Васильев.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение в тверском регионе состязаний всероссийского и международного уровня способствуют популяризации спорта, приобщению молодежи к занятиям физической культурой.

Главным событием соревнований станет бой за титул Чемпиона Мира среди профессионалов по кикбоксингу в весовой категории 84,6 кг по версии WKF, в котором сразятся тверитянин Александр Малафеев и спортсмен из Германии Андреас Бастрон. На ринг в бое за титул Чемпиона турнира K1-MAXIMUM в весовой категории 81 кг выйдут тверские спортсмены Юрий Заатов и Кирилл Васильев с соперниками Иво Црхак (Чехия) и Флориан Бартл (Австрия).

В четырёх боях по правилам смешанного единоборства примут участие ведущие спортсмены тверского региона – Дмитрий Седов, Тимур Ахтемиров, Владимир Бурмак, Роман Гудочкин.