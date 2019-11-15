Интеграция наук на уроках в старшей школе

Знаете ли Вы, какой иностранный язык стал современным и востребованным? Оказывается это не английский, а КИТАЙСКИЙ!

Учащиеся 10-11 классов МБОУ СОШ п. Козлово приняли участие в интегрированном уроке "Многоликий Китай" на базе школы в деревне Мокшино. Урок совместил в себе учебный материал по географии, истории, МХК, китайскому языку. В начале урока учитель географии Адышева Г.Е. приветствовала гостей на китайском языке : «нихао!». Затем школьники знакомились друг с другом по-китайски , пожимая сами себе руки со словами : « Во ядзи…( называли своё имя).».Символами своей страны китайцы выбрали грозного дракона , а в философии-конфуцианство, с уравновешиванием сил ИНЬ и ЯН . Учитель Новикова А. А. познакомила присутствующих с азами китайского языка, а учитель истории Косулин А.В. увлекательно рассказал о истории Китая и его отношениях с Россией, культурных и кулинарных традициях. Также для старшеклассников было интересно узнать об особенностях школьного образования, питания, жизни и быта в китайской семье. Ученики приняли участие в китайской чайной церемонии, научились различать чай пуэр, молочный улун, зелёный с жасмином, отведали лапши при помощи деревянных палочек, ответили на вопросы викторины. Гости из посёлка Козлово исполнили известную песню "Подмосковные вечера" на китайском языке. Это было просто необычно и у наших школьников вызвало бурю эмоций! Атмосфера урока была тёплой и дружественной. Китай является для нас соседом, большой загадкой, которую нужно начинать разгадывать. У китайцев можно многому поучиться, но Россия должна выбирать свой путь и место в мире. На уроке старшеклассники расширили свои знания о Великой китайской стене, терракотовой армии, системе образования и проведения выпускных экзаменов в соседнем Китае. Ребята научились понимать некоторые иероглифы, делали их из бумаги. На память каждый мог получить буклет с текстом песни , некоторых фраз из русско-китайского разговорника.

В заключении были сделаны фото с использованием оригинальных китайских предметов : шапочки, больших расписных вееров, шелкового красивого халата с павлинами, газеты из России о ВДНХ на китайском языке. Урок и встреча удались, многим захотелось продолжения... Мы говорим : «Спасибо всем организаторам и участникам»!

«Мне урок очень понравился, я не ожидала, что одну тему можно так разнообразно и интересно раскрыть», - сказала выпускница 11 класса Ксения Азыркина.

Автор учитель биологии: Г.Е. Адышева