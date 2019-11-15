Делегация Тверской области посетит Германию с бизнес-миссией

С 1 по 7 декабря 2019 года делегация Тверской области посетит федеральную землю Саксония-Анхальт в Германии. В состав делегации войдут главы муниципальных образований тверского региона и представители бизнес-сообщества.

Проведение бизнес-миссий является одним из инструментов развития международного сотрудничества в экономике, привлечения инвестиций в регион. В мае текущего года делегация Тверской области провела бизнес-миссию в Германии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Наш регион предлагает инвесторам широкие возможности, комфортные условия ведения бизнеса. Мы уверены, что реализация совместных идей и планов получит новый импульс. Сегодня наша задача найти новых партнеров, закрепить уже имеющееся сотрудничество», - считает Игорь Руденя.

В рамках визита состоится интенсивная образовательная программа и обмен опытом в сфере управления муниципальными образованиями, включая менеджмент твёрдых коммунальных отходов, управление ЖКХ, работу с инвесторами, поддержку малого и среднего предпринимательства.

Запланирована презентация экономического потенциала Тверской области для германских инвесторов.

В ходе встреч с представителями Торгово-промышленной палаты Саксонии-Анхальт пройдут переговоры по выстраиванию внешнеэкономического партнерства.

Также тверская делегация посетит инновационные предприятия и инвестиционные объекты Саксонии-Анхальт с целью дальнейшего внедрения технологий и опыта для развития экономики Тверской области.

Договорённость о визите в Германию была заключена по результатам встречи представителей Правительства Тверской области и Правительства Саксонии-Анхальт в сентябре 2019 года, прошедшей в Москве в Российско-Германской Внешнеторговой палате.

Кроме того, на 2-3 декабря запланирована бизнес-миссия делегации Тверской области в город Нанкин в провинции Цзянсу Китайской народной республики. В состав делегации войдут представители органов власти региона, а также бизнес-сообщества: компании, которые планируют развивать экспорт металлоизделий и стройматериалов, меховых изделий, продуктов питания, бизнес в сфере туризма.

В рамках бизнес-миссии в Китай запланировано проведение официальных встреч представителей делегации Верхневолжья с руководством Народного правительства провинции Цзянсу, проведение презентации инвестиционных, экспортных и туристских возможностей региона. Пройдут деловые встречи и B2B-переговоры тверских предпринимателей с представителями китайского бизнеса. Также участники бизнес-миссии изучат работу Китая по строительству индустриальных парков, чтобы использовать лучший опыт на территории Верхневолжья.

Подготовка бизнес-миссии в Китай проводится при непосредственном участии и поддержке Министерства иностранных дел РФ, Генерального Консульства России в Шанхае и Торгового Представительства РФ в КНР.

2018-й и 2019-й являются перекрёстными Годами межрегионального сотрудничества России и Китая. В 2019 году отмечается 70-летие образования Китайской Народной Республики, а также 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

Пресс-служба Правительства Тверской области