В Твери открывается выставка документальной и художественной фотографии «Слово Патриарха. Время больших дел»

23 ноября в Твери начинает работу выставка документальной и художественной фотографии «Слово Патриарха. Время больших дел». Экспозиция открыта для посещения в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной по ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.

В эти дни отмечается 10-летие предстоятельства Святейшего Патриарха Кирилла. Выставка – своеобразное документальное и, отчасти, художественное свидетельство пройденного за десятилетие пути Патриарха Московского и всея Руси.

История прошедшего десятилетия представлено цитатами Патриарха, которые раскрываются страницами этой важной части его служения через объектив фотокамеры. Зрителям представлены работы Игоря Палкина, Олега Варова, Сергея Власова, Виктора Корнюшина, Кирилла Новотарского и Владимира Ходакова.

Выставка организована Пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси, Тверской епархией при поддержке Тверского областного Дома народного творчества. Она продлится до 7 декабря 2019 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области