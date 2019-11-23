С начала года в Тверской области трудоустроено более 23 тысяч жителей региона

В 2019 году с января по конец октября в Тверской области органами службы занятости трудоустроено 23,3 тысячи жителей региона. Возможность временного трудоустройства на общественные работы получили около 1,2 тысячи человек, 135 бывших безработных зарегистрировали собственное дело.

Задача повысить эффективность рынка труда поставлена в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Правительство Тверской области ведёт системную работу по обеспечению роста экономики, созданию новых рабочих мест, сокращению нелегальной трудовой миграции в нашем регионе. С 2016 года в Тверской области создано свыше 7 тысяч новых рабочих мест во внебюджетном секторе. Увеличение стоимости патента для иностранных граждан, введение запрета и ограничений на использование их труда по 33 видам экономической деятельности позволило освободить для наших жителей около 9 тысяч рабочих мест, ранее занятых мигрантами», — сказал Губернатор Игорь Руденя в октябре на заседании регионального Правительства, где обсуждалась ситуация на рынке труда Тверской области.

Результат принятых на региональном уровне мер — снижение уровня безработицы с 5,8% в 2016 году до 3,5% в 2019-м (данные рассчитаны по методологии Международной организации труда).

В частности, в 2018-2019 годах во внебюджетной сфере открыто более 4 тыс. рабочих мест. В числе муниципалитетов-лидеров — Тверь и Калининский район, Ржев и Ржевский район, Конаковский, Зубцовский, Старицкий районы, Вышний Волочёк и Вышневолоцкий район. Ещё свыше 3,2 тыс. рабочих мест планируется создать в 2020-2021 годах в рамках реализации инвестиционных проектов.

Стоимость патента для иностранных работников в Тверской области с 2017 года является самой высокой в ЦФО и в данный момент составляет более 5,3 тыс. рублей. В следующем году размер патента для трудовых мигрантов планируется индексировать почти на 5% - до 5585 рублей.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, одной из главных задач в сфере занятости населения является обеспечение рабочими местами коренных жителей Верхневолжья.

В данный момент в регионе открыто порядка 14,4 тыс. вакансий. По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, на сегодняшний день наиболее востребованными являются специалисты инженерно-технического профиля, а также рабочие специальности: слесари, слесари-сантехники, электрогазосварщики, механики и другие (всего заявлено 5 тыс. вакансий). В отраслях здравоохранение, спорт и социальное обеспечение свободными остаются 1,5 тыс. вакансий.

Также требуются представители строительных специальностей – машинисты автомобильного крана, маляры, каменщики, штукатуры, бетонщики, водители разных видов транспорта, воспитатели, учителя и тренеры, специалисты сферы обслуживания.

На начало ноября в органах службы занятости зарегистрировано 4 тысячи безработных граждан. Служба занятости занимается расширением возможностей для их трудоустройства. Организовано профобучение: в этом году образование уже начали получать 1593 безработных гражданина. Свой профессиональный уровень также повышают 299 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области