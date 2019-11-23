В столице Верхневолжья пройдёт Межрегиональный молодёжный театральный фестиваль «Вдохновение»

Лучшие молодёжные творческие коллективы России примут участие в VII Межрегиональном молодежном театральном фестивале «Вдохновение-2019», который пройдёт в Твери с 29 ноября по 1 декабря 2019 года.

Фестиваль проводится Тверским государственным университетом для популяризации театрального искусства в молодёжной среде, поддержки молодых и талантливых режиссеров, актёров, сценаристов.

«Обеспечение возможностей для творческой самореализации людей, особенно для нашей молодёжи, – это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни в Тверской области», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Развитие творческого потенциала жителей региона, поддержка волонтёрских проектов в культуре и гражданских культурных инициатив, проведение фестивалей и культурно-просветительских программ для школьников. – ключевые направления подпроекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В этом году для участия в фестивале подали заявки 19 любительских молодёжных театральных коллективов страны. В результате конкурсного отбора экспертным советом, в состав которого вошли специалисты по различным направлениям театрального искусства, к участию в фестивале приглашены 8 коллективов: студенческий немецкоязычный театр «TheaTver» (г.Тверь), народный театр-студия «Зеркало» ТвГУ (г. Тверь), театр «Со-Творение» (г. Королев, Московская область), лаборатория «Proектор» (г. Санкт-Петербург), театральное сообщество «Без антракта» (г. Санкт-Петербург), молодежный театр «Молодая гвардия», театральная студия «Иная возможность» (г.Советск, Калининградская область), театр профессиональных любителей «Гримерка» (г. Тверь), студия пластического театра «Д.О.М.» (г. Санкт-Петербург).

Творческие коллективы представят свои спектакли на арт-площадке «Творческая гостиная» (ул. Симеоновская, д.46) и в Тверском областном Доме народного творчества.

В рамках образовательной программы фестиваля для участников пройдут мастер – классы, круглые столы, творческий квест.

Пресс-служба Правительства Тверской области