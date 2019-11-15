Сотрудникам налоговой службы по Тверской области вручили награды к профессиональному празднику

22 ноября в Твери состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника налоговых органов Российской Федерации, который отмечался накануне. Сотрудникам и ветеранам Управления Федеральной налоговой службы России по Тверской области вручили ведомственные и региональные награды: Почётные грамоты и Благодарности Губернатора Тверской области.

«Обеспечивая пополнение бюджетов всех уровней, вы создаете надежный фундамент для финансовой стабильности, эффективной реализации масштабных национальных проектов, развития экономики и социальной сферы в Верхневолжье и всей России», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени жителям региона к Дню работника налоговых органов.

Губернатор отметил: высокий профессионализм сотрудников, а также внедрение новых информационных технологий позволяют Управлению Федеральной налоговой службы России по Тверской области эффективно решать задачи по увеличению доходной базы бюджетов всех уровней, повышению собираемости налогов.

С начала 2019 года текущего года рост налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет составил 1 млрд 257 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнение налоговых и неналоговых доходов – 34 млрд 653 млн рублей.

В течение 2020-2022 годов запланирован рост доходной части регионального бюджета. К 2022 году, по сравнению с текущим, доходы увеличатся на 13,6 млрд рублей, или на 20 %. В следующем году доходы областного бюджета составят 74,9 млрд рублей, в 2021 году – 78,2 млрд рублей, в 2022-м – 79,5 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области