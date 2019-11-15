В Тверской области в выходные дни пройдут соревнования по плаванию, матч Чемпионата ЦФО по баскетболу и другие состязания

В предстоящие выходные, 23 и 24 ноября, жители Тверской области смогут поболеть за участников ряда соревнований, которые пройдут на спортивных площадках региона.

В субботу и воскресенье в Торжке, в бассейне «Дельфин», пройдут областные соревнования по плаванию «Тверские надежды». В состязаниях примут участие девушки и юноши в разных возрастных группах. В программе – заплывы на дистанции 100 и 200 метров вольным стилем, брассом и на спине, а также эстафета вольным стилем.

23 ноября в ФОКе им. С. Ахмерова в Твери состоятся Первенство и Чемпионат области по смешанному боевому единоборству среди юниоров, юношей и мужчин.

23-24 ноября СК «Тверичанка» станет площадкой Чемпионата ЦФО по баскетболу среди мужских команд. БК «Тверь» сыграет с баскетболистами клуба «Рязань».

В воскресенье болельщиков ждут на областные чемпионаты по рукопашному бою, по гандболу и по армрестлингу.

«Развитие и популяризация спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В регионе принята Стратегия развития физкультуры и спорта до 2024 года. На ее реализацию планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета. Одно из основных направлений – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных муниципалитетах, а также развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.

Предусмотрены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных спортивных школ, в том числе приобретение оборудования и инвентаря, ремонт школьных спортивных залов.

Важное для региона направление – развитие профессионального спорта. Заключено соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе между Правительством Тверской области и хоккейным клубом «Динамо-Москва». В Твери размещены две команды: Высшей хоккейной лиги - «Динамо-Тверь» и молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва». Тренировочной площадкой стал спортивный комплекс «Юбилейный».

Пресс-служба Правительства Тверской области