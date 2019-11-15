Участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам труда в Тверской области в 2019 году оказана поддержка на сумму более 700 млн рублей

С начала года в Тверской области оказана социальная поддержка участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам труда на общую сумму более 700 млн рублей. Ежемесячные выплаты предоставляются из регионального бюджета.

Системная поддержка участников войны, всех граждан, переживших военное время – важнейшая задача социальной политики Правительства Тверской области. По инициативе Игоря Рудени в 2019 году с 5 до 10 тыс. рублей был увеличен размер социальной выплаты ко Дню Победы участникам войны. Её получили 2716 человек.

Кроме того, Губернатором Тверской области принято решение о расширении перечня получателей этого вида поддержки. К юбилею Победы в 2020 году впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. Также поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

В Тверской области ежегодно обеспечивается диспансеризация всех ветеранов войны, а также необходимая социальная помощь. В 2018 году введена компенсация детям погибших участников Великой Отечественной войны на оплату проезда к месту захоронения или гибели родителей. По данному направлению в 2019 году заложено 500 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области