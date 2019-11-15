Более 9300 педагогов Тверской области, проживающих в сельской местности, получают компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг

В Тверской области 9385 педагогов, проживающих и работающих в сельской местности, ежемесячно получают компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500 рублей. На обеспечение этой меры поддержки в 2019 году из областного бюджета уже направлено 126,3 млн рублей.

«Необходимо создавать условия для комфортного проживания, работы и учебы на селе, чтобы люди оставались там жить и работать, не уезжали в города и другие регионы», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Компенсация оплаты за жилье – одна из мер поддержки специалистов сферы образования Верхневолжья. В 2018 году компенсацию получили 9426 педагогов, общий объем выплаченных средств составил 173,1 млн рублей. В 2019-м на выплату заложено 174,2 млн рублей областных средств.

Право на ежемесячную денежную выплату имеют работающие, а также вышедшие на пенсию педагоги, если их стаж составляет не менее 10 лет.

В этом году расширен перечень специалистов отрасли образования, проживающих и работающих на селе и имеющих право на компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения. Теперь поддержку могут получить не только педагоги и руководящие работники государственных и муниципальных образовательных организаций, но и сотрудники частных общеобразовательных учреждений Тверской области, не взимающих плату за обучение.

В 2019 году численность педагогических работников в регионе увеличилась более чем на 400 человек и составила более 18 700 сотрудников. Для педагогов в муниципалитетах предусмотрены различные меры поддержки: предоставление жилья на время работы, возмещение затрат на аренду жилых помещений, социальные выплаты.

Пресс-служба Правительства Тверской области