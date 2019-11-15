Более 12 тысяч жителей Тверской области примут участие в оздоровительном проекте «Здоров я – здорова страна!»

9 декабря в Тверской области стартует проект «Здоров я – здорова страна!» при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива тверского регионального союза специалистов оздоровительных практик «Академия здоровья» объединит более 12 500 жителей Верхневолжья.

Всего в 2019 году по итогам двух конкурсов Фонда президентских грантов поддержку общим объёмом более 35 млн рублей получили 19 социально ориентированных некоммерческих организаций Тверской области. Проекты направлены на пропаганду здорового образа жизни, социальную поддержку и защиту граждан, популяризацию семейных ценностей, работу с молодежью, сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны.

В Тверской области уделяется особое внимание поддержке некоммерческих организаций, реализующих проекты социальной и направленности.

«Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы расширять сотрудничество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Проект «Здоров я – здорова страна!» направлен на повышение уровня здоровья и достижение активного долголетия граждан за счёт организации и проведения бесплатных оздоровительных мероприятий в Твери области, профилактики заболеваний, привлечения людей к здоровому образу жизни.

В 2019-2020 годах в рамках проекта будут проведены 1 248 бесплатных, групповых занятий для ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, беременных женщин, детей по различным направлениям физической культуры, а также декоративно-прикладного творчества. Также пройдёт более 300 индивидуальных консультаций.

С 15 мая по 31 августа 2020 года часть оздоровительных занятий будет проводиться на открытых площадках в Городском саду и Парке Победы в Твери.

Расписание занятий будет публиковаться на сайте «Академии здоровья» азтверь.рф и в группе ВКонтакте: https://vk.com/akademia_zdorovya. Телефон для справок: 8-903-801-66-66.

Пресс-служба Правительства Тверской области