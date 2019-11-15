15 проектов Тверской области вошли в число победителей грантового конкурса Росмолодёжи

Представители Тверской области вошли в число победителей Грантового конкурса молодёжных инициатив, организованного Федеральным агентством по делам молодёжи. Мероприятие направлено на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодёжи в интересах развития страны.

Конкурс входит в платформу «Россия – страна возможностей», созданную по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2017 году.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году на конкурс было подано 24 239 заявок, из них 3175 - признаны победителями на общую сумму 2,7 млрд рублей.

По результатам конкурса 11 представителей Верхневолжья в возрасте от 14 до 30 лет получат поддержку на реализацию своих инициатив.

В числе победителей – Екатерина Бесчвертная (проект «Мобильное приложение о туризме в Тверской области), Ярослав Евграфов (проект «Карельский этнофорум»), Зинаида Нехаева (проект «Здоровое поколение», Анастасия Хамайдула (проект «Азимут на спасение»), Лея Громова (проект «Творческие вечер»), Наталья Пацевич (проект по цифровой обработке экспедиционных записей из архива фольклорного ансамбля «Славяночка»), Дарья Румянцева (проект «Школа молодого журналиста»), Светлана Воронцова (проект «Городская школа КВН»), Ахмет Багаутдинов (проект «Город чистых стен»), Полина Фомкина (проект «Центр практик эковолонтёрства»), Илья Зотов (проект «Prom.kids»). Общая сумма поддержки инициатив молодёжи Тверской области составит свыше 7 млн рублей.

Также в число победителей конкурса среди образовательных организаций высшего образования вошёл Тверской государственный технический университет. Поддержаны три проекта ВУЗа, направленные на развитие творческих инициатив молодёжи, патриотическое воспитание подрастающего поколения и развитие молодёжных медиа. Общая сумма гранта - 9 млн рублей.