21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Обеспечивая пополнение бюджетов всех уровней, вы создаете надежный фундамент для финансовой стабильности, эффективной реализации масштабных национальных проектов, развития экономики и социальной сферы в Верхневолжье и всей России.

Высокий профессионализм сотрудников, а также внедрение новых информационных технологий позволяют Управлению Федеральной налоговой службы России по Тверской области эффективно решать задачи по увеличению доходной базы бюджетов всех уровней, повышению собираемости налогов.

Благодарю вас за важный и ответственный труд на благо нашей Родины.

Желаю вам новых профессиональных успехов и реализации всех планов! Здоровья, счастья, радости и добра вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники налоговых органов!

Примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Налоговая служба является важной составляющей развития отечественной экономики и обеспечения социальной стабильности.

От качества и результатов работы сотрудников налоговых органов во многом зависит реализация государственных программ в здравоохранении, образовании и науке, строительство дорог и транспортная безопасность, доверие людей к государству в целом.

Ваше внимательное отношение и уважение к налогоплательщикам способствует благоприятному развитию бизнеса, поддержанию комфортного делового климата, росту налоговой культуры и правосознания у жителей Конаковского района. Уверены, что ваш труд, преданность делу, компетентность и впредь будут способствовать выполнению стоящих перед вами ответственных задач, обеспечивающих динамичное развитие района. Желаем вам профессиональных достижений, благополучия, крепкого здоровья и успехов во всех делах на благо Конаковского района, Тверской области и всей России.

С уважением

депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин.