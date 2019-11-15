24 ноября – День матери в России

Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери в России!

Для каждого из нас мама – самый близкий и дорогой человек. От колыбели и до седин материнская любовь согревает и поддерживает нас, помогает на жизненном пути. Вы храните семейные и нравственные ценности нашего народа, учите детей трудолюбию, уважению к старшим, заботе о родном крае и своей стране.

Особой признательности достойны многодетные и приемные мамы, благодаря которым на тверской земле живут традиции крепкого дома и большой семьи. Спасибо вам за неиссякаемое душевное тепло и благородный родительский труд.

Желаю всем мамам Верхневолжья счастья, добра, улыбок, любви родных и близких людей, радости за успехи детей!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие женщины Конаковского района!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых тёплых и душевных праздников – Днём матери!

Мама – первое и, пожалуй, самое важное слово в жизни каждого человека. Это начало всех начал, опора и надежда семьи, неиссякаемый источник доброты, заботы и нежности. Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные трудности и верить в успех.

От нравственного, духовного и физического здоровья матерей, которое они передают своим детям, во многом зависит будущее нашей страны. Именно поэтому развитие демографической политики, поддержка материнства и детства, помощь семьям остаются важнейшими задачами нашего государства.

В этот праздничный день – особые слова благодарности матерям-героиням, многодетным мамам, приёмным матерям. Низкий поклон вам, дорогие хранительницы семейных традиций, за ваш неустанный труд, безграничное терпение и душевную щедрость!

Милые мамы! Пусть ваши дети будут успешными, внимательными и любящими, а ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии. От всей души желаем вам больше светлых дней и поводов для радости!

С уважением депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин.