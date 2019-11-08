Губернатор Игорь Руденя обсудил с председателем Совета директоров ГК «Агранта» Сергеем Бачиным развитие туристского проекта в Завидово

21 ноября Губернатор Игорь Руденя провел встречу с председателем Совета директоров группы компаний «Агранта», председателем Совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергеем Бачиным. Одной из главных тем стало развитие в Тверской области туристско-рекреационного кластера «Волжское море».

«Средства, которые были запланированы на реализацию этого проекта, подтверждены на федеральном уровне, мы входим в программу на 2020 год. В Тверской области намечено дальнейшее развитие комплекса «Завидово», объектов в Твери, Кимрах, Конаково и других городах. Мы движемся по плану развития туристического направления нашего региона», – сказал Игорь Руденя.

Один из ключевых проектов «Волжского моря» реализуется в особой экономической зоне «Завидово» Конаковского района.

«Сейчас мы занимаемся проектированием транспортно-пересадочного узла, решением текущих вопросов. Все проектные работы идут по плану», – сообщил Сергей Бачин.

В настоящее время в Конаковском районе Тверской области развивается всесезонный курорт. Инфраструктурный и жилой комплексы проекта включают гостиницы, апартаменты, кемпинги, аквапарк и парк развлечений, конгресс-холл, аэропарк, центр обслуживания маломерных судов и другие объекты. Предполагается развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Уже принимают туристов гостиницы и апарт-отель, открыт природный парк «Ямской лес», яхт- и гольф-клубы, спортивный центр. Объем инвестиций в реализацию проекта – порядка 35 млрд рублей.

Повысить доступность объектов для гостей позволит транспортно-пересадочный узел – это комплекс обеспечивающей инфраструктуры, который создается в рамках туристско-рекреационного кластера «Волжское море». Он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря. Планируется создание речного порта, который сможет принимать более 2 тысяч пассажиров в сутки, железнодорожной ветки и других объектов.

«Волжское море» – это один из крупнейших инвестиционных проектов Верхневолжья в сфере водного туризма в рамках федеральной программы развития культуры и туризма.

Губернатор Игорь Руденя представил кластер «Волжское море» Президенту России Владимиру Путину на встрече в декабре 2018 года. В рамках инвестпроекта предусмотрена реконструкция автодорог, строительство водозаборного узла, мостов и других сооружений в Завидово, Калязине, Кимрах, Весьегонске, Конаково и Твери.

Предполагается, что реализация проекта позволит к 2025 году увеличить туристический поток в Тверскую область более чем на 45%, а также обеспечить ежегодно более 430 млн рублей налоговых поступлений в региональный бюджет.

Общий объём бюджетных инвестиций по проекту составит более 1,8 млрд рублей, внебюджетных ассигнований – свыше 6 млрд рублей.

В мае 2019 года Губернатор Игорь Руденя и Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов осмотрели действующие объекты «Завидово» и обсудили участие государственной корпорации в развитии туристской инфраструктуры Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области