В Верхневолжье в фестивале любительского театрального искусства «Тверской ангажемент» примут участие восемь коллективов

24-25 ноября 2019 года в Твери пройдёт Межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства «Тверской ангажемент», участие в котором примут восемь любительских театральных коллективов из Тверской, Вологодской, Рязанской, Московской, Калужской областей, Республики Коми.

Фестиваль организован Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова и Тверским областным Домом народного творчества при поддержке Правительства Тверской области.

2019-й Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом театра. В числе основных задач – популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

«На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет. Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На протяжении двух дней театральные коллективы будут демонстрировать свое искусство в режиме «нон-стоп». Зрители – взрослые и дети – смогут увидеть разножанровые спектакли.

Программу фестиваля 24 ноября откроет спектакль «Маленький принц» (А. Экзюпери), который представит образцовый детский театр «Теремок» из Конаково Тверской области. Начало спектакля – в 11:00 на сцене ДК «Синтетик» в посёлке Химинститута.

В 13:00 там же детей ждут на сказку «Хитрая история» (Я. Экхольм) в исполнении Вологодской вокально-театральной студии «Изумрудный город». В 15:00 драму «Уроки сердца» (И.Васьковская) сыграют актёры народного театра рабочей молодежи Дворца культуры г. Кораблино Рязанской области.

В 17:00 в ДК «Синтетик» состоится торжественное открытие фестиваля, после чего зрителей ждёт встреча с коллективом экспериментального театра «Твоя сцена» ЦКиД «Современник» (г. Кимры Тверской области). Коллектив покажет мистическую драму «За закрытою душой» (Ж.П. Сартр).

25 ноября «Тверской ангажемент» продолжится сразу на двух сценах. В 11:00 маленьких зрителей ждут в Тверском областном Доме народного творчества на спектакль «Дело было вечером, делать было нечего» (С. Михалков и С. Маршак) в исполнении образцового коллектива «Театр – студия «Арлекин» из Дмитрова Московской области.

В Тверском театре юного зрителя в 13:00 выступит Народный любительский художественный коллектив Рязанской области. Зрители увидят спектакль «Старые и новые истории, или деревенская куролесица» (Б. Можаев).

В 15:00 гостей фестиваля ждёт встреча с артистами Народного самодеятельного коллектива Молодежный театр «СТИЛь» г. Балабаново, Калужской области и драма «Двое на качелях» (У. Гибсон)

Завершится фестиваль комедией «Не в своей тарелке» (М. Камолетти) от молодёжного театра «Любители» из Республики Коми. Начало спектакля в 18:30.

В рамках фестиваля для режиссеров и актеров любительских театров пройдет творческая лаборатория и мастер-класс.

Лучшие работы будут отмечены в различных номинациях фестиваля: «За лучшую мужскую роль», «За лучшую женскую роль», «За лучший спектакль фестиваля» и других.

Пресс-служба Правительства Тверской области