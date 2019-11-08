В Тверской области состоится II Открытый областной православный кинофестиваль «Колокол света»

29 ноября в Тверском областном Доме народного творчества пройдёт II Открытый областной православный кинофестиваль «Колокол света», посвященный духовному покровителю Верхневолжья — святому благоверному князю Михаилу Тверскому. Мероприятие организовано при поддержке регионального Правительства и Тверской епархии.

«Вера в Отечество, готовность защитить его ценой собственной жизни, – это главные черты нашего национального характера, которые проявил великий князь Михаил Ярославич Тверской. Дети и молодёжь должны знать о людях, которые стояли у истоков российской государственности, на таких примерах надо учиться любить и развивать родную землю», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Участие в фестивале примут видеостудии и авторы из Нелидовского, Оленинского, Вышневолоцкого, Бежецкого, Кашинского, Калязинского, Калиниского, Западнодвинского, Ржевского, Удомельского, Торжокского районов, ЗАТО Озёрного, городов Твери, Торжка, Вышнего Волочка, Нелидово, Ржева. Фильмы участников будет оценивать профессиональное жюри. По итогам конкурсного показа жюри проведёт открытое обсуждение, лучшие фильмы будут награждены дипломами лауреатов.

Главные задачи фестиваля — мотивировать жителей региона к созданию оригинальных высокохудожественных произведений духовно-нравственного содержания, выбрать лучшие произведения, сформировать кинопрограммы для дальнейшего распространения в прокате.

В декабре прошлого года в Твери и Москве прошли масштабные торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.

5 декабря в Спасо-Преображенском соборе Твери состоялась Божественная литургия, которую провел митрополит Тверской и Кашинский Савва. В собор был принесен ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, который накануне тверскому духовенству передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в Успенском соборе Московского Кремля.

Пресс-служба Правительства Тверской области