Молодёжный образовательный форум «Верхневолжье, устремленное в будущее» примет Вышневолоцкий городской округ

22 ноября в Вышневолоцком городском округе пройдет молодёжный образовательный форум «Верхневолжье, устремлённое в будущее», посвященный подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано при поддержке Правительства Тверской области.

Развитие творческого и профессионального потенциала молодёжи, содействие в реализации молодёжных инициатив – в числе приоритетных направлений для тверского региона.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В программе Форума – семинары, лекции, познавательные игры, квесты, выставки, тренинги. Эти мероприятия направлены на развитие профессиональных компетенций, необходимых для эффективной работы в сфере НКО, волонтерства, грантовой поддержки, пропаганды здорового образа жизни, молодежной политики на территории тверского региона.

Участниками Форума станут лидеры молодежных общественных организаций, представители молодежных советов муниципальных образований Тверской области, студенческого актива, социальных некоммерческих организаций и объединений, руководители и специалисты сферы государственной молодежной политики региона, а также Молодежного правительства Тверской области.

Форум пройдёт на площадке Вышневолоцкого краеведческого музея по адресу: г. Вышний Волочек, Казанский проспект, д. 63/65.

Участникам необходимо пройти регистрацию в системе АИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/36710.

Первый из серии молодежных образовательных форумов «Верхневолжье, устремлённое в будущее» состоялся 1 августа в Осташковском городском округе. 12 августа Форум прошел в Твери, 27 сентября - в Нелидовском городском округе, 25 октября - в Бежецке.

Пресс-служба Правительства Тверской области