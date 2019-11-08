Тверская область получила 4 награды Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards 2019

Тверская область удостоена четырёх наград VIII Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards 2019. Финал премии прошёл в Самаре. Всего в этом году для участия в конкурсе, который проводится при поддержке Федерального агентства по туризму, было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны.

Гран-при премии, как лучшее событие в области гастрономического туризма в России, отмечен фестиваль «Верещагин СырFest», который проходит в Конаковском районе Тверской области.

«Верещагин СырFest» включен в событийный календарь Тверской области.

«Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Две награды премии завоевала команда Всероссийского историко-этнографического музея «Новоторжский Кремль»: III место в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия» и II место в номинации «Лучшая интерактивная программа туристического события» (программа «В гостях у князя Новоторжского»).

Также в число победителей премии вошёл «Календарь событий Тверской области», разработанный региональным Министерством туризма - II место в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий». В 2018 году туристический путеводитель становился победителем Национальной премии среди регионов Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Пресс-служба Правительства Тверской области