Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой Сонковского района Виктором Березкиным. Были подведены итоги проведения дорожных работ в муниципалитете, обсуждались вопросы, связанные с отраслью образования и культуры, социально-экономическое развитие муниципального образования.

Среди ключевых тем разговора - проведение капитального ремонта детского сада в селе Беляницы Сонковского района. Как рассказал Виктор Березкин, учреждение не работает с 2011 года. В настоящее время в поселении проживает свыше 500 человек, в том числе 36 детей. В детском саду требуется проведение ремонта кровли и фасада, замена оконных блоков и системы отопления, электропроводки, благоустройство территории, установка пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что регион готов оказать поддержку муниципалитету.

Также в рамках встречи обсуждалось проведение ремонтных работ в Доме досуга, построенном в начале 1980-х годов и находящемся в неудовлетворительном состоянии. Муниципалитету необходимо подготовить проектно-сметную документацию. После чего будет принято решение о возможности восстановления культурно-досугового учреждения.

Пресс-служба Правительства Тверской области