ЛАУРЕАТЫ «ТЕРЕМКА»



16-17 ноября в ДК «Октябрь» г.Дубна состоялся VII Открытый межрегиональный театральный фестиваль-конкурс «Здравствуйте, это мы!», в котором участвовали 15 любительских театральных коллективов из Московской и Тверской областей и 32 участника в номинации «Художественное слово».

По решению конкурсной комиссии в число лауреатов номинации «Художественное слово» вошли участники образцового детского театра «Теремок» МБУ РМЦ ДК «Современник» (рук.О.А.Бардакова):

Возрастная категория до 7 лет: Екатерина Петрова и Виктория Захарова – лауреаты 1 степени.

Возрастная категория 7-10 лет: Георгий Дзагнидзе и Анна Липатова – лауреаты 1 степени; Радомир Чернавцев – лауреат 2 степени.

Возрастная категория 11-14 лет: Егор Алексеев – лауреат 1 степени; Диана Лыгорева – лауреат 2 степени.

Поздравляем победителей!