ЛАУРЕАТЫ «ТЕРЕМКА»

posted by Максим Малахов on ср, 11/20/2019 - 11:12


16-17 ноября в ДК «Октябрь» г.Дубна состоялся VII Открытый межрегиональный театральный фестиваль-конкурс «Здравствуйте, это мы!», в котором участвовали 15 любительских театральных коллективов из Московской и Тверской областей и 32 участника в номинации «Художественное слово». 
По решению конкурсной комиссии в число лауреатов номинации «Художественное слово» вошли участники образцового детского театра «Теремок» МБУ РМЦ ДК «Современник» (рук.О.А.Бардакова): 
Возрастная категория до 7 лет: Екатерина Петрова и Виктория Захарова – лауреаты 1 степени. 
Возрастная категория 7-10 лет: Георгий Дзагнидзе и Анна Липатова – лауреаты 1 степени; Радомир Чернавцев – лауреат 2 степени. 
Возрастная категория 11-14 лет: Егор Алексеев – лауреат 1 степени; Диана Лыгорева – лауреат 2 степени. 
Поздравляем победителей!

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ЛАУРЕАТЫ «ТЕРЕМКА»