В Тверской области проходит Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи

posted by Максим Малахов on ср, 11/20/2019 - 11:10

20 ноября в Тверской области проходит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, приуроченный ко Всемирному дню ребенка. Мероприятие проводится в целях развития правовой грамотности и правосознания граждан, а также обеспечения доступа жителей региона к квалифицированной юридической помощи по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. 
Правовая помощь будет оказана сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 
В Тверской области большое внимание уделяется вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На особом контроле – работа с замещающими семьями. Так, в текущем году, на их поддержку направлено более 664 млн рублей. 
«Наша задача – обеспечить адресный, индивидуальный подход к каждому ребенку», – считает Губернатор Игорь Руденя. 
В мероприятии примут участие представители Тверского регионального отделения «Ассоциации юристов России», Прокуратуры Тверской области, Управления федеральной службы судебных приставов по Тверской области, областного ГИБДД, преподаватели юридического факультета ТвГУ, региональных Адвокатской и Нотариальной палат, ЗАГСа. 
20 ноября бесплатные юридические консультации будут оказываться в Приёмной Президента РФ по приёму граждан в Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 46. График работы в день мероприятия с 13.00 до 16.00. 

Пресс-служба Правительства Тверской области

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В Тверской области проходит Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи