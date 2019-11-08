В Тверской области проходит Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи

20 ноября в Тверской области проходит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи, приуроченный ко Всемирному дню ребенка. Мероприятие проводится в целях развития правовой грамотности и правосознания граждан, а также обеспечения доступа жителей региона к квалифицированной юридической помощи по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений.

Правовая помощь будет оказана сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

В Тверской области большое внимание уделяется вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На особом контроле – работа с замещающими семьями. Так, в текущем году, на их поддержку направлено более 664 млн рублей.

«Наша задача – обеспечить адресный, индивидуальный подход к каждому ребенку», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В мероприятии примут участие представители Тверского регионального отделения «Ассоциации юристов России», Прокуратуры Тверской области, Управления федеральной службы судебных приставов по Тверской области, областного ГИБДД, преподаватели юридического факультета ТвГУ, региональных Адвокатской и Нотариальной палат, ЗАГСа.

20 ноября бесплатные юридические консультации будут оказываться в Приёмной Президента РФ по приёму граждан в Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 46. График работы в день мероприятия с 13.00 до 16.00.



Пресс-служба Правительства Тверской области