Четыре некоммерческие организации Тверской области в сфере культуры получат гранты из регионального бюджета

В 2019 году четыре некоммерческие организации Верхневолжья получат гранты из бюджета региона на сумму более 1 млн рублей. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое 19 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя.

При областной поддержке фонд Владимира Спивакова «Верхневолжье» планирует провести 11 мастер-классов для жителей региона с участием мэтров российской инструментальной школы, а также 4 концерта ведущих инструментальных оркестров страны.

«Знаково, что участие в конкурсе принял фонд Владимира Спивакова. Это придает мероприятию высокий статус», – подчеркнул Игорь Руденя при общении с представителями СМИ по итогам заседания областного Правительства.

Кроме того, одобрен проект Музея «Дорога к Пушкину», который проведет конкурс рисунка для детей и курс чтецов на тему сказок А.С. Пушкина, а также 8 лекций, 6 мастер-классов, 10 интерактивных занятий в Зубцовском районе. При поддержке области объединение «Жар-птица» планирует организовать Тверской православный кинофестиваль, организация «Тверская карелия» проведёт 16 мастер-классов по ткачеству и закупит настольные ткацкие станки.

Ранее в рамках первого этапа конкурса гранты на сумму более 160 тыс. рублей были предоставлены двум НКО.

Игорь Руденя также отметил, что одной их актуальных на сегодняшний день тем для культурной общественности Верхневолжья является изменение места расположения бюста известному оперному певцу, уроженцу Тверской губернии Сергею Лемешеву. Сейчас памятник Лемешеву расположен на улице Трехсвятская в Твери.

«Было принято решение обратиться к общественности и провести голосование по выбору нового места для размещения бюста прославленному деятелю Верхневолжья, где его смогут увидеть как можно больше туристов и горожан», – сообщил журналистам Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области