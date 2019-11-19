В Твери состоится хоккейный матч между «Динамо-Тверь» и «СКА-Нева»

19 ноября в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери состоится хоккейный матч между командами «Динамо» и «СКА-Нева». Это начало домашней серии игр, в которой тверское «Динамо» будет соперничать с двумя командами из Санкт-Петербурга: «СКА-Нева» и «Динамо».

Ранее в северной столице каждая из команд сыграла по два матча, впереди – еще шесть поединков. Сейчас петербургское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу чемпионата ВХЛ, на второй строчке — «СКА-Нева».

В этом году «Юбилейный» стал тренировочной площадкой сразу для двух команд «Динамо»: Высшей хоккейной лиги – «Динамо-Тверь» и Молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва».

В июне 2019 года соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе подписали Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ХК «Динамо» Москва Евгений Кровопусков.

Глава региона назвал это событие важной страницей в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея.

На территории Верхневолжья отделения хоккея работают в муниципальных спортивных школах в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине. В Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею. Всего этим видом спорта занимаются более 1000 жителей региона, в том числе развивается женский хоккей. Тренерский штат спортшкол насчитывает более 30 человек. Создана молодежная команда «Тверичи».

В Тверской области начинали спортивный путь многие известные хоккеисты. Это олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук, финалист Кубка Стэнли 2003 года Алексей Смирнов, чемпионы мира 2012 года Денис Кокарев, Евгений Рясенский и Денис Денисов, чемпион мира 2014 года Александр Кутузов.

В регионе проводятся международный турнир «Кубок Ильи Ковальчука», первенство национальной молодежной хоккейной лиги, областные чемпионаты и первенства, первенство студенческой хоккейной лиги и другие соревнования.



Пресс-служба Правительства Тверской области