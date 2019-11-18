Школьные музеи Тверской области приглашают присоединиться к федеральному проекту «Школьный музей Победы»

15 ноября на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме стартовал новый проект Музея Победы — добровольная сертификация школьных музеев. Программа «Школьный музей Победы» призвана создать единое музейное информационное пространство, в рамках которого участникам окажут научно-методическую, организационную, экспертно-аналитическую помощь.

Партнеры проекта «Школьный музей Победы» будут обмениваться практиками в сфере музейной педагогики, создании уникальных экспозиций и интерактивных форм работы с учениками.

Стать участниками программы могут музеи любых образовательных организаций. После прохождения сертификации учреждения получат статус партнера Музея Победы и возможность быть представленным в рейтинге лучших школьных музеев России.

Для участия в программе нужно заполнить заявку или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.

В настоящее время при участии московского Музея Победы в Тверской области ведётся строительство Ржевского мемориала Советскому солдату. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин.

«Темпы и качество работ очень высокие, это соответствует высокому статусу объекта. Все участники процесса работают воодушевлённо, строительство мемориала является значимым для всех нас. Это память о людях, которые отдали жизни за сегодняшние мирные дни. Уверен, что мемориал станет любимым местом не только для жителей Тверской области, но и других регионов и стран», — отметил Губернатор Игорь Руденя во время посещения строительной площадки монумента 14 ноября.

В настоящее время в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которые взяла на себя Тверская область. Оставшиеся работы ведутся в соответствии с графиком. Осуществляется поставка элементов электроосвещения, укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек, газона, озеленение.

Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату состоится в рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую скульптуру солдата установят на 10-метровом восьмигранном холме.

Сейчас на специализированном предприятии в Подмосковье идёт отливка бронзовых элементов памятника, готово уже 80% частей скульптуры. На площадке смонтирован силовой несущий каркас памятника, изготовленный на заводе в Белгородской области. Произведена установка анкерной группы для сопряжения плиты перекрытия кургана с каркасом. Произведена контрольная сборка каркаса, он полностью готов к монтажу бронзовых элементов.

Завершены работы по отливке бетонных стен в основании кургана. На них закрепят листы кортеновской стали, на которые нанесут 17 660 имён красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также фотографии участников Ржевской битвы.

В музее у мемориала Ржевскому солдату сделают павильоны для медиапроектов для демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Внести свой вклад в создание одного из самых масштабных в России и Европе мемориалов может каждый. Сбор средств ведётся на сайте подоржевом.рф. На сегодняшний день собрано более 271 млн рублей пожертвований.

Пресс-служба Правительства Тверской области