Банк России информирует: Признаки публичности или непубличности у акционерных обществ

Вопрос: В каких случаях акционерное общество является публичным или непубличным, и какое из данных понятий необходимо включить в его наименование?

Сергей Козлов (Тверь)

Ответ: Николай Комаров, управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

В связи с изменениями Гражданского кодекса РФ (с 1 января 2014 г.) были исключены понятия «открытое» и «закрытое» акционерное общество и введены новые — «публичное» и «непубличное» (ст. 66.3 ГК РФ).

Общества обязаны привести наименования в соответствие с новыми положениями ГК РФ. Необходимо внести изменения в устав ЗАО и ОАО, сменив наименование на АО (для непубличных) или ПАО (для публичных).

Согласно ГК РФ публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются путем открытой подписки или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Общества, которые не отвечают данным признакам, признаются непубличными.

Публичным обращением ценных бумаг является предложение их неограниченному кругу лиц. Условием публичного обращения акций является регистрация плана приватизации, являющегося проспектом эмиссии ценных бумаг.

Если план приватизации предусматривал свободную продажу части обыкновенных и привилегированных акций типа Б неограниченному кругу лиц, например, на аукционе или конкурсе (торгах), и свободная продажа обыкновенных акций состоялась, то общество будет считаться публичным.

Если у общества отсутствуют документы о реализации акций, общество может обратиться с запросом, например, в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и (или) Государственный архив РФ.

Вместе с тем продажа только привилегированных акций типа «Б» не влечет возникновение признаков публичности. Те же принципы применимы и к проводимому в открытой форме инвестиционному конкурсу (торгам), за исключением ситуации, когда по условиям такого конкурса победителем конкурса (торгов) стало одно юридическое или физическое лицо: в таком случае общество является непубличным.

Если речь идет о предусмотренном планом приватизации инвестиционном конкурсе (торгах), круг участников которого ограничен (например, среди производителей сельскохозяйственной продукции), то такие способы отчуждения акций не будут считаться публичным обращением, следовательно, общество является непубличным.

Важно отметить, что, вне зависимости от наименования, при соответствии общества признакам, указанным в п. 1 ст. 66.3 ГК РФ, оно признается публичным. К обществу, не обладающему признаками публичности, но назвавшему себя «публичное», будут применяться требования, установленные законодательством для публичного акционерного общества.

Обстоятельства, при наличии хотя бы одного из которых акционерное общество относится к непубличным:

– распределение акций среди учредителей и (или) приобретение единственным учредителем и иные способы приобретения акций ограниченным кругом лиц;

– на 1 сентября 2014 г. акционерное общество являлось «закрытым акционерным обществом»;

– акции, которые ранее публично размещались или публично обращались, были погашены;

– вступило в силу полученное эмитентом решение Банка России об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Вместе с тем, если после получения указанного освобождения зарегистрирован проспект ценных бумаг или дополнительный выпуск, способ размещения которого позволяет определить общество как публичное (например, открытая подписка), то освобождение утрачивает силу.

Если ни один из указанных признаков не относится к акционерному обществу, то в случае возникновения трудностей и невозможности самостоятельно определить к какому — публичному или непубличному относится общество, оно имеет право обратиться в Банк России (его территориальное учреждение) с соответствующим запросом.