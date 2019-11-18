В Тверской области проведут 3D сканирование памятников с изображением солдата. Всего в регионе насчитывается 384 таких монумента. Работа организована по поручению Губернатора Игоря Рудени.

Глава региона считает: необходимо наладить системную работу по ремонту и реконструкции воинских захоронений региона.

В октябре 2019 года в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне принято решение дополнительно направить на восстановление воинских захоронений Верхневолжья 11,8 млн рублей. Средства выделены на 43 объекта.

«Сейчас мы завершаем работу по реализации нового проекта – реновации воинских захоронений. Мы привлекли технологию по 3D моделированию, оцифровываются уже имеющиеся памятники, которые сегодня пришли в ветхое состояние. В рамках второго этапа начнётся восстановление памятников с использованием современных материалов», – отметил Игорь Руденя по итогам обсуждения темы на одном из заседаний областного Правительства.

Благодаря 3D сканированию будет обеспечено сохранение памятников, в том числе с изображением солдата, в первоначальном виде. Это позволит в будущем провести реставрацию объектов в соответствии с их историческим обликом.

В Тверской области в преддверии юбилея Великой Победы особое внимание уделено приведению в порядок мемориалов и памятных мест в городе воинской славы Ржеве. Здесь реставрируется Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города. 14 ноября Губернатор Игорь Руденя проконтролировал ход исполнения работ на Обелиске.

Проектом предусмотрена реставрация самого монумента и благоустройство прилегающей территории. Памятник является одним из центральных мест проведения патриотических мероприятий Дня Победы и Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Решение о ремонте Обелиска было принято на заседании Российского организационного комитета «Победа» под руководством Президента России Владимира Путина в декабре 2018 года, в котором принял участие Игорь Руденя.

В рамках празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году в Тверской области состоится открытие Ржевского мемориала Советскому солдату – единственного масштабного монумента советскому солдату на территории современной России. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею поддержал Президент России Владимир Путин.

Мемориал Советскому солдату возводится на месте кровопролитных боев под Ржевом в 1942–1943 годах. Он увековечит имена тысяч солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. В основу идеи центральной фигуры монумента легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Созданием памятника занимаются около 30 специалистов под руководством скульптора Андрея Коробцова.

На площадке смонтирован силовой несущий каркас памятника. В настоящее время в полном объеме выполнено обустройство инженерных коммуникаций, которые взяла на себя Тверская область. Осуществляется поставка элементов электроосвещения, укладка плитки по периметру монумента, обустройство пешеходных дорожек и другие работы.

Внести свой вклад в создание одного из самых масштабных в России и Европе мемориалов может каждый. Сбор средств ведётся на сайте подоржевом.рф. На сегодняшний день собрано более 271,5 млн рублей пожертвований.

Пресс-служба Правительства Тверской области