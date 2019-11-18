В Тверской области более 850 многодетных семей обратились за компенсацией произведенных расходов за вывоз ТКО

В Тверской области с 1 января 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Руденя многодетные семьи полностью освобождены от оплаты коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами. В областном бюджете на предоставление компенсации расходов по уже оплаченным квитанциям и на предоставление субсидии региональному оператору на возмещение недополученных доходов в текущем году предусмотрено более 67,5 млн рублей.

Обращение за получением льготы семье, зарегистрированной в качестве многодетной, в центре социальной поддержки населения по месту жительства, не требуется.

При рождении третьего ребенка льгота предоставляется с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации семьи в качестве многодетной в центре социальной поддержки населения.

В целях предоставления льготы государственные казенные учреждения «Центр социальной поддержки населения» Тверской области ежемесячно в электронном виде направляют региональному оператору реестры многодетных семей. На их основании регоператор при формировании платежных документов многодетным семьям выставляет «нулевые» квитанции.

В случае если коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами уже оплачена, один из родителей многодетной семьи может обратиться за получением компенсации расходов в центр социальной поддержки населения по месту жительства. На начало ноября за компенсацией произведенных расходов по оплате коммунальной услуги обратилось 858 многодетных семей. Выплата компенсации производится в случае обращения заявителя в срок до 10 декабря 2019 года.

«С текущего года начата работа по формированию современной схемы обращения с ТКО, разработана дорожная карта, создан региональный оператор. Целевой задачей национального проекта «Экология» является формирование на территории всей Тверской области комплексной системы сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Единый тариф за вывоз мусора в Тверской области установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц. Губернатор утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Этот показатель остается одним из самых низких в стране.

С 1 января 2019 года в Тверской области действуют новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. На территории Верхневолжья устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора отходов, закупается новый спецтранспорт, организована группа контроля по транспортированию ТКО.

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» в 2020 году планируется приступить к созданию на территории региона экотехнопарка, который обеспечит сортировку и переработку коммунальных отходов, а также их утилизацию в соответствии с современными экологическими требованиями. В состав экотехнопарка войдут мусоросортировочный комплекс, полигон ТКО, предприятия-переработчики вторсырья и цех компостирования.

К 2024 году на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию до 58% от общего объема ТКО.

По региональному проекту «Чистая страна» до 2024 года в Тверской области планируется провести рекультивацию пяти объектов накопленного вреда, расположенных в границах городов Кимры, Красный Холм, Бологое, посёлка Фирово, Нелидовского городского округа.

Главная задача при рекультивации таких объектов – обезвредить их для окружающей среды и населения Тверской области. Процесс включает обеззараживание отходов, консервацию фильтрата, возведение гидротехнических и мелиоративных сооружений, проведение ландшафтных работ. На эти цели направят 462 млн рублей, из них 362,9 млн рублей – средства федерального бюджета, почти 100 млн рублей – областного.

Пресс-служба Правительства Тверской области