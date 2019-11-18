Встреча Игоря Рудени с инвестором в сфере лесопереработки отражена в рейтинге «Губернаторская повестка»

Обсуждение реализации инвестиционного проекта по созданию крупного лесопромышленного предприятия в Тверской области отмечено в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 15 ноября губернатор Игорь Руденя провел встречу с учредителем ООО «Лагуна» Игорем Брылевым. Обсуждалась реализация в Тверской области инвестиционного проекта по созданию в Весьегонске крупного лесопромышленного предприятия. Реализация проекта рассчитана на 7 лет, планируемый объем инвестиций – до 800 млн рублей.

«Ваша компания уже успешно работает в нескольких муниципалитетах Тверской области. Регион заинтересован в реализации нового инвестиционного проекта компании. В том числе, это обеспечит создание новых рабочих мест, налоговые поступления в нашу казну», – подчеркнул Игорь Руденя.

Долгосрочный инвестиционный проект реализуется при финансовой поддержке Российского фонда технологического развития, который предоставил ООО «Лагуна» целевой заем на сумму 186,5 млн рублей. Деятельность крупного лесопромышленного предприятия на 100% будет обеспечена местным сырьем. Предусмотрено создание более 200 новых рабочих мест для жителей Весьегонского городского округа и соседних муниципалитетов. Сейчас на предприятии трудятся около 300 человек.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что Тверская область готова оказать максимальное содействие в реализации планов компании.

ООО «Лагуна» входит в группу компаний, действующих на территории Весьегонского муниципального округа, Молоковского, Сандовского, Краснохолмского районов Тверской области. Основные направления деятельности – лесозаготовка с использованием современных комплексов, производство высококачественных пиломатериалов, в том числе с ориентацией на экспорт. Кроме того, компания производит технологическую щепу, которая используется для теплоснабжения Весьегонского муниципального округа и Молоковского района, пеллеты и выращивает саженцы ели и сосны для проведения лесовосстановления.

На сегодняшний день объем лесозаготовок предприятия составляет около 300 тыс. кубометров в год. Запланировано увеличение заготовки древесины до 350 тыс. кубометров.

Кроме того, ООО «Лагуна» за счет собственных средств (около 1,5 млн рублей) приобрела теплогенерирующее оборудование для Весьегонской школы №1. Это позволило сократить издержки бюджетных средств на отопление и создать более чистую атмосферу вокруг школы.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.