В Тверской области за шесть лет реализовано 1039 проектов Программы поддержи местных инициатив

В Тверской области с 2013 года в рамках Программы поддержки местных инициатив на территории районов и городских округов реализовано 1039 проектов. В ППМИ вошло более 200 населенных пунктов Тверской области, в которых проживают свыше 328 тысяч человек или 26% населения Верхневолжья.

Субсидии из областного бюджета в рамках ППМИ предоставляются муниципальным образованиям для решения вопросов местного значения. По мнению Губернатора Игоря Рудени, Программа является эффективным инструментом в работе по повышению качества жизни населения Тверской области.

«Важно, что жители сами определяют, какие проекты необходимо реализовать и вкладывают в это собственные деньги. Результаты программы демонстрируют высокую социальную активность нашего населения», – считает Игорь Руденя.

Основные направления Программы – ремонт и модернизация объектов водоснабжения, дорог, детских и спортивных площадок, территорий массового отдыха, учреждений культуры, благоустройство дворов, повышение пожарной безопасности. Новшество этого года – приобретение оборудования и спецтехники для благоустройства или уборки территорий.

О востребованности ППМИ свидетельствует постоянный и устойчивый рост числа ее участников. В 2019 году поступила 321 заявка – почти на 11% больше, чем в прошлом году. В итоге одобрено 277 проектов, в том числе 212 проектов от городских и сельских поселений и 65 проектов от городских округов. На реализацию местных инициатив из регионального бюджета направлено 132,7 млн рублей. Предполагаемый объем субсидий на 2020 год – порядка 146 млн рублей.

Ежегодно растет активность муниципалитетов, а также качество предлагаемых проектов. В 2019 году больше всего инициатив ППМИ заявлено в Вышневолоцком городском округе (свыше 40) и в Твери (более 20). Также среди активных участников программы Андреапольский, Кесовогорский, Лихославльский, Максатихинский, Оленинский, Рамешковский, Ржевский и Старицкий районы, Весьегонский муниципальный округ.

В ноябре 2019 года начала работу «Школа ППМИ», направленная на обучение представителей муниципалитетов для участия и реализации проектов Программы поддержки местных инициатив в 2020 году.

В рамках «Школы ППМИ» эксперты рассказывают об основах Программы, типологии проектов, пакете конкурсной документации и нововведениях. Затем в ноябре-январе будут организованы собрания с участием жителей по выбору проектов. С января по март 2020-го состоится подготовка и подача заявок, в апреле запланирован конкурсный отбор проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области