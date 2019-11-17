Череповецкое военное училище радиоэлектроники представит в Тверской области специальности вуза

18-19 ноября в рамках мероприятия по профессиональному ориентированию «Вуз, где готовят элитные офицерские кадры» Тверскую область посетят представители Череповецкого высшего военного инженерного ордена Жукова училища радиоэлектроники. На концертах-лекциях они расскажут молодёжи о своё учебном заведении, порядке поступления и обучения, военной службе по призыву и по контракту.

В исполнении ансамбля военного училища прозвучат музыкальные композиции и военно-патриотические песни. Гостям мероприятия покажут фильмы о Вооружённых Силах Российской Федерации и об училище, полевую экипировку «Ратник», элементы обмундирования военнослужащих «ВКПО».

18 ноября в 15:00 состоится концерт-лекция в городском доме культуры Ржеве, 19 ноября в 9:30 — в ДК «Химволокно» в Твери, в 15:00 – в лицее №15 Вышнего Волочка. Приглашены ученики 10-11 классов, юнармейцы, призывники в возрасте до 27 лет и их родители, а также все желающие.

Пресс-служба Правительства Тверской области