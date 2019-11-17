Более 380 жителей Тверской области с инвалидностью устроились на работу в 2019 году

С начала года более 380 жителей Тверской области с инвалидностью устроились на работу при поддержке региональной службы занятости. Заквотировано около 2,4 тыс. рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья, из них более 1,8 тыс. мест уже заняты работающими.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, содействие трудоустройству занятости жителей регионов с инвалидностью позволяет помочь им в социализации.

«Для нас очень важно, чтобы людей с ограниченными возможностями можно было вовлечь в активную жизнь, чтобы они могли трудоустроиться», – считает Игорь Руденя.

В Тверской области создан персонифицированный реестр людей с инвалидностью, которые хотят устроиться на работу. В настоящее время в него внесены данные около 13,6 тысячи жителей региона.

Кроме помощи в поиске работы, ведется профессиональное обучение. С начала года к занятиям приступили 37 человек. Перечень профессий и специальностей формируется исходя из интересов и потребностей граждан, а также наличия на рынке труда спроса на работников определенной квалификации.

В этом году на территории Верхневолжья введена новая мера поддержки — организация сопровождения молодых специалистов с инвалидностью. В центрах занятости назначены ответственные работники по этому направлению. Услуга предоставляется с учетом трудовых рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации.

Кроме того, из областного бюджета предоставляются субсидии работодателям для возмещения затрат, связанных с трудоустройством людей с инвалидностью и оборудованием рабочих мест.

Информацию о трудоустройстве граждан с инвалидностью можно получить на интерактивном портале службы занятости населения Тверской области: http://trudzan.tverreg.ru, а также государственном портале «Работа в России» http://trudvsem.ru. Работает телефон «горячей линии» (4822) 35-72-10, 50-94-63.

Пресс-служба Правительства Тверской области