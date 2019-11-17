В Тверской области 71 молодая семья получила региональную поддержку на частичное погашение ипотеки

В Тверской области продолжается приём заявок от молодых семей, где родился или усыновлён ребёнок, на предоставление единовременной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита. Данная мера поддержки была введена в Верхневолжье в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография».

Выплата предусмотрена семьям, которые приобрели жильё в ипотеку на территории региона, при условии, что один из супругов моложе 25 лет.

«Размер выплаты составляет 200 тысяч рублей. Она введена в Тверской области как дополнение к пакету мер по поддержке семей, предложенных в Послании Президента. Мы надеемся, что это позволит снизить средний возраст жителей региона, у которых рождается первый ребёнок, до 22-25 лет. Это один из путей, которые помогут нам решить вопросы увеличения населения Верхневолжья», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На реализацию данной меры поддержки в текущем году заложено 20,7 млн рублей. В настоящее время выплаты уже получила 71 молодая семья Верхневолжья, ещё 18 заявлений находится на рассмотрении.

Подать заявку на получение выплаты можно в МФЦ или Комитете по делам молодёжи Тверской области. Приём заявок открыт до конца года. Также сотрудники Комитета при наличии заявок готовы осуществить выезды для приёма документов на участие в мероприятии в муниципальные образования региона – Ржев, Вышневолоцкий и Нелидовский городские округа, Торжок, Кимры, Конаково.

Помощь семьям с детьми – одно из ключевых направлений работы Правительства Тверской области по улучшению демографической ситуации в регионе.

С 1 октября в Тверской области в рамках национального проекта «Демография» по инициативе Губернатора Игоря Рудени действует дополнительная мера социальной поддержки семей с детьми – вручение подарочных наборов для новорождённых. Получить подарок семьи, где родился ребенок, могут в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

1 октября в областном перинатальном центре открылось отделение ЗАГС, где регистрируют новорожденных. Обеспечить работу таких подразделений поручил Губернатор Игорь Руденя. На сегодняшний день отделения ЗАГС работают в четырех учреждениях Твери. Кроме перинатального центра это областной родильный дом, а также роддома № 2 и №5.

В сентябре текущего года принято решение о введении в регионе ряда новых мер социальной помощи семьям с детьми.

С 2020 года многодетные семьи с 5 и более детьми смогут получить субсидию на приобретение транспортного средства (до 50 % его стоимости) один раз в 5 лет, на это планируется направить порядка 50 млн рублей. Также многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил).

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Предполагается, что в год будет предоставляться около 600 таких выплат.

Кроме того, к 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. По данному направлению запланировано финансирование в объёме 12,5 млн рублей.

Также расширены действующие меры поддержки и учреждены новые награды для семей: почётный знак «Гордость отца», конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

В настоящее время на территории Верхневолжья действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. Всего на их поддержку в 2019 году заложено более 2,4 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области