В Тверской области включат фиолетовую подсветку зданий в рамках акции фонда «Право на чудо»

17 ноября по всей России проходят мероприятия в поддержку Всемирного дня недоношенных детей. В этом году к акции Благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо» присоединились 30 регионов страны, в том числе Тверская область.

Вечером 17 ноября в Твери и Вышнем Волочке включат фиолетовую подсветку зданий в знак солидарности с семьями, где дети появились на свет раньше срока. Фиолетовый – официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) и Благотворительного фонда «Право на чудо». Он символизирует надежду, сострадание и открытость.

В акции примут участие Тверская академическая областная филармония и Вышневолоцкий областной драматический театр.

Ежегодно в России 100 тысяч детей рождается раньше срока. Осложнения из-за преждевременных родов – основная причина младенческой смертности.

В 2019 году по инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) Всемирный день недоношенных детей поддержат более 200 стран мира, привлекая внимание к проблеме свыше 2,5 миллиардов человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области