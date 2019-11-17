Творческие коллективы из 12 районов Тверской области принимают участие в фестивале «Синема»

16 ноября в 10.30 в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» стартует VIII Областной фестиваль хореографического и вокального творчества «Синема». В крупнейшем проекте самодеятельного творчества примут участие юношеские, молодежные и взрослые хореографические и вокальные коллективы Тверской области – всего порядка 400 человек из 12 муниципальных образований.

Главная идея фестиваля – популяризация кино через синтез кинематографа, танца и вокального мастерства.

В состав жюри вошли заслуженный артист России, солист Тверской академической филармонии Виктор Сухов, председатель Тверского отделения Союза кинематографистов России, тележурналист Ирина Успенская, а также руководители творческих объедений ДК «Пролетарка». Фестиваль проводится при поддержке Комитета по делам культуры Тверской области.

В Тверской области развитию и популяризации киноискусства уделяется большое внимание. По поручению Губернатора Игоря Рудени в 2019 году в Верхневолжье прошел фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны». Событие будет проводиться в Тверской области ежегодно в рамках празднования Дня Победы.

«Фестиваль «Мы нашей памяти верны» – это яркое свидетельство того, что молодое поколение бережно хранит память о Великой Отечественной войне. В ярких, интересных, трогательных работах запечатлена история тверского края, ваших семей, родных и близких людей, чьи судьбы были опалены войной», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году на конкурс было представлено 20 фильмов о ветеранах войны и труда, их родственниках, об исторических событиях Великой Отечественной войны, патриотических проектах. Фестиваль объединил представителей детских любительских и школьных киностудий, творческих объединений из Твери, Бологое, Вышнего Волочка, Нелидово, Удомли и других территорий области.

Пресс-служба Правительства Тверской области