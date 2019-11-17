Жители Верхневолжья могут поддержать проект Тверского госуниверситета в федеральном конкурсе

Тверской государственный университет участвует в федеральном конкурсе проектов общественных пространств организаций высшего образования, который проводится Центром городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках программы «100 городских лидеров».

Проект Тверского госуниверситета предлагает преобразовать кампус Соминка в Заволжском районе города Твери, где расположены 3 корпуса ВУЗа и 5 студенческих общежитий. Идея проекта заключается в создании на территории кампуса новой образовательной локации - открытого лектория с зонами для проведения мастер-классов, фестивалей, тренингов, лекций, встреч.

Развитие творческого и профессионального потенциала молодёжи, содействие в реализации молодёжных инициатив – в числе приоритетных направлений для тверского региона.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Проголосовать за идею по преобразованию пространства можно до 21 ноября по ссылке https://100gorodov.ru/improject-907/about.

Также в этом этапе конкурса принимают участие ВУЗы Волгограда, Саратова, Ульяновска и Новочеркасска.

Конкурса проектов общественных пространств организаций высшего образования проводятся с 21 октября по 1 декабря 2019 года. Каждые десять дней определяется проект - финалист. На втором этапе конкурса финалисты поборются за звание победителя.

По условиям конкурса 6 университетов выйдут в полуфинал на стадию доработки концепции мастер-плана территории и при помощи соучаствующего проектирования усовершенствуют свои концепции развития пространств. Также путем голосования будут отобраны три проекта-победителя. Их доработка и реализация пройдут в рамках экспертных кэмпов, которые состоятся весной 2020 года на территории вузов, вышедших в финал. Кэмпы проведет Центр городских компетенций АСИ при участии специалистов по созданию общественных пространств.

Пресс-служба Правительства Тверской области