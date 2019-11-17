В Тверской области в сети Интернет создано сообщество по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В 2019 году в социальной сети «Вконтакте» создано официальное сообщество «Дороги Тверской области» (https://vk.com/bkadtver). На новой информационной площадке размещается актуальная информация о ходе реализации в Верхневолжье национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участники сообщества задают интересующие их вопросы и оперативно получают ответы.

Обеспечение качества проведения дорожных работ, использование материалов, которые заложены в региональных стандартах, выполнение ремонтов на дорожной сети региона в установленные сроки - задачи, обозначенные Губернатором Игорем Руденей.

«Приведение в нормативное состояние дорог является одним из стратегических приоритетов в развитии Тверской области. Модернизация сети автодорог, повышение транспортной доступности напрямую влияет на рост экономики и реализацию потенциала всех территорий Верхневолжья», - считает Игорь Руденя.

Также созданная информационная площадка является инструментом общественного контроля. Для обеспечения качества работ участникам группы «Дороги Тверской области» предлагается сообщать о возможных нарушениях при ремонте или после его проведения, направляя в группу фото- и видеоматериалы.

Сейчас подписчиками сообщества является более 1000 человек. За семь месяцев поступило более 400 обращений интернет-пользователей. Все они отработаны в максимально сжатые сроки.

В 2019 году в Тверской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 104 км региональных автодорог: участки трасс Тверь - Бежецк - Весьегонск – Устюжна, Торжок – Осташков, Осташков – Селижарово – Ржев и Красномайский – Фирово.

В Твери в программу дорожных работ в рамках национального проекта в текущем году вошло 27 объектов – это около 35 км улично-дорожной сети.

Всего в 2019 году в Тверской области в план дорожных работ включено около 550 км региональных и местных дорог. Объем дорожного фонда региона составил более 10,9 млрд рублей.

Задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей – в последующие годы обеспечить объёмы работ по ремонту дорог не ниже, чем в 2019-м. В 2020 году в рамках областной программы дорожных работ планируется привести в порядок около 350 км дорог регионального значения, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – более 150 км областных трасс.

Пресс-служба Правительства Тверской области